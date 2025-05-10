Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe tepkisi!

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğun kapısını sonuna kadar aralayan Galatasaray'da ikinci Başkan Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu.

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları;

"BİTEN BİR ŞEY YOK"

"Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz."

"8 KİŞİ KALMALARI GEREKİYORDU"

"Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Takipçimiz Fenerbahçe, yıllardır takip ediyorlar, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz."

KUPA FİNALİ

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"Bugün iyi bir maç oynadık. Okan Hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı ve centilmence tebrik etti."

"TÜM GAYRETİMİZ BUNUN İÇİN"

"Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için."

"SADECE DURSUN ÖZBEK BAŞARABİLDİ"

"Dursun Özbek başkanımızın 2022 yılı seçim mottosu sevgi iklimiydi. Dursun Özbek başkanım bunu başardı. Geçen sene 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atılırken herkes oradaydı. Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi. Biz de onun ekibinde olmaktan gurur duyuyoruz."