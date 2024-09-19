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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe açıklaması

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Metin Öztürk
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürkten Fenerbahçe açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 19:36

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin Sarı-kırmızılı kulübü 7 ayrı kuruma şikayet etmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

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Metin Öztürk'ün açıklaması şu şekilde:

Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde dün bir yöneticinin ağzından servis edilmiş açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun arkasındakilerin kim olduğunun ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir.

Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye’de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür.

Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları arka arkaya sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbi maçıdır. Plan açığa çıkmış, niyet hasıl olmuştur.

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Kulübümüzün hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Aynı cesareti kendilerinden de bekliyoruz.

Biz, bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bizi karıştırmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde birlikteyiz. Ve hafta sonu oynayacağımız maça tümüyle konsantreyiz.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Metin Öztürk

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