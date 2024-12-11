Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'ya çok sert yanıt: Haddini bilecek | Hacivat - Karagöz gibi

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç için İsveç'e hareket etti.

Sarı - kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, uçuş öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sert ifadeler kullandı.

İşte Metin Öztürk'ün sözleri:

"BİZ HER ZAMAN SAHADA KONUŞURUZ"

Önemli bir maça çıkıyoruz Malmö ile. Sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın, her maç zor. Amacımız Malmö'yü yenerek ilk 8'deki yerimizi perçinlemek. 8 eksiğimiz var evet ama 11 kişi çıkıyorsa Galatasaray eksik değildir. Galatasaray her zaman olduğu gibi sahada konuşur, biz yine sahada konuşacağız.

"ILICALI VE MOURINHO, KARAGÖZ HACİVAT GİBİ"

Biliyorsunuz geçen sene seviyeyi bayağı düşürdüler. Hakemleri gidin dövün dediler. Bu sene de seviye akıl almaz hale geldi. Bunlara hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana bir cevap vermek istemiyorum. Yolda gelirken de baktım, vaktim vardı. Meğer 7. sıradaymış, asbaşkan falan diyince başkandan sonra gelen kişi sandım. Fenerbahçe'nin kurumsal sıralamasında 7. sırada. Başkanımız zaten gereken cevabı verdi, haddini bildirdi. Haddini bilecek o da. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağı çekiyorlar. İlginç de bir hocaları var. Her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklama yapıyor. Eyüplü futbolcular bilerek kart görmüş gibi, şike yapıyorlarmış gibi karalama yapıyor. Yenemedikleri için doğal. Biz kendi sahalarında onları eze eze yendik. Sahte penaltı olmasa 3-1 değil, 6-7 olurdu o maç. Korkmakta haklılar Galatasaray'dan. Dünya yıldızı hoca olmanız bir şey fark ettirmiyor. Adam gibi top oynatamayınca Galatasaray da eze eze yeniyor sizi, Beşiktaş da. Beşiktaş kazandıktan sonra verdiği demeç inanılır gibi değil, küçümseyici. 10 kez oynasak 8'ini biz kazanırdık falan. İnanamıyorum! Zaten Türk futbolunu bir küçümseme var. Malzemeciyi çağırır gibi dördüncü hakemi yanına çağırdı, o da kuzu kuzu gitti. Fenerbahçe Yöneticisi ile bu, Hacivat - Karagöz gibiler. İkisi de tiyatro yapıyor. Tahmin ediyorum ki en yakın dostları da pazar günü Trabzon olacak. Onlarla ilgili algı yapacaklar. Ne söyleyeceklerini keyifle bekliyorum.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz gün basın mensuplarını cevaplayan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve futbolcuları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

"NE YAPIYOR ANLAMADIM!"

Barış Alper'in sakatlandığı pozisyon ile ilgili konuşan Ilıcalı, "Geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli, kimseye bir şey olsun istemeyiz. Ancak bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken, linçlenmeye çalışılırken Trabzon'da karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Hakem hatası olduğunda bizim lehimize olursa da söylüyoruz. Her zaman bu duruşumuz devam edecek, biz Fenerbahçe'yiz. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizi suçlayıp, hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması... Bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. Geçen sene kendini yere atan oyuncu bizim maçta kasten oynamamış onlara göre. Önceki ve sonraki maçlarda da yok yanlış anlamayın. Sonra da kalkmış, bizim talimatımızla sakatlamış. Hem bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Konuşmaya gel desen, ortada kimse olmaz. Böyle bir şeyi at kaç. Vahim duyumlar var diyorlar, duyum ne diye soruluyor, söyleyen yok. Yalıda buluştunuz, kardeşim buluşulmadı diyorlar, bana öyle duyum geldi oluyor. Futbolcu sakatladı, onu özellikle yolladılar iması yapıyor. Ne yapıyor anlamadım." dedi.

Haberin Devamı

"MAURO ICARDI DE HADSİZLİK ETTİ"

Galatasaray Kulübü'ne salvolarına devam eden Acun Ilıcalı, "Ben Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum buradan. Yöneticilerinizin konuşması sizi temsil ediyor. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Belki sizin haberiniz yoktur ya da bunu da çevirirsiniz. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz problem var, hakem hatası var diyoruz, siz çıkıp yalıda buluşmuşlar diyorsunuz. Tiyatro değil artık iş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Oyuncum sakatlandı, suçlu Fenerbahçe. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli, onlar için önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlatırken, geçmiş olsun demediler. Oyuncumuz sakatlandığında güzel güzel paylaşımlar yaptılar. Bizim tepkimiz oyunculara değil ama onların arasında da hadsizlik yapanlar var. Mauro Icardi de sakatlandı, geçmiş olsun. Ali Koç forması giyip pozlar veriyordu hadsizce. Türk futboluna çirkinlik bulaştırmak için çaba içindesiniz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"SOYTARILAR, ŞİKE İMASI ŞEREFSİZLİK"

Metin Öztürk'ün sözleri üzerine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Ben de kendisine ağır bir suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir, açık açık söylüyorum. İnsanlar birinin namusuna laf ederken haddini bilecek. Sen kimsin bizi futbolcu ayartıyor diye suçluyorsun? Bir bizim tavrımıza bakın, bir de rakibimizin suçlamalarına bakın, aradaki kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticiler kendi arasında bir toplantı yapsın, abuk subuk konuşan yöneticileri biraz daha arka planda tutsun." şeklinde konuştu.