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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Kupanın Fenerbahçe maçına gelmesi için başvuru yapacağız

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Şampiyonluk Kupası
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Kupanın Fenerbahçe maçına gelmesi için başvuru yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 00:06

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu ve kupanın Fenerbahçe maçına getirilmesi için TFF'ye başvuracaklarını söyledi.

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Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Her Galatasaraylı gibi çok mutluyum. Şampiyon olduk ama lig daha bitmedi. Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız. Perşembe gününden itibaren derbi hazırlıklarına başlarız. Fenerbahçe'yi e geçip ağzımızın tadıyla şampiyonluğu kutlarız. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlarız.

Şampiyonluk kupasının Fenerbahçe maçına gelmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. Talimatlarda şampiyonluğu kesinleşmiş takımın ilk ilk aha maçına şampiyonluk kupası getirilir yazıyor. Kupa pazar günü stadımıza gelecek.

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Şampiyonluk Kupası

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