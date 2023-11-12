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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Barış Alper ve Icardi’ye yapılanlar net penaltı

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Hatayspor
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Barış Alper ve Icardi’ye yapılanlar net penaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 01:13

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakemleri eleştirdi.

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 2-1 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında iki penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Hakemlerin sonucu etkileyen hatalar yaptığını savunan Öztürk, “Maçta arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyamadık. Uzun bir serinin ardından kaybettik. Ama çok net bir şey var ki, 2 tane net penaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz’a yapılanı defalarca izledik, penaltı. 90+6’da Mauro İcardi’ye yapılan net penaltı. O zaman VAR niye var, kaldırsınlar! O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Biz bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Ama sonucu etkileyecek 2 tane penaltı verilmedi” diye konuştu.

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