Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 2-3 transfer yolda

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Son iki yıldır şampiyon olan oturmuş bir kadrolarının bulunduğunu belirten Öztürk, "Okan Buruk hocamız ve scout ekibimizin verdiği liste çerçevesinde başkanımız ve görevlendirdiği ekip transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu senenin diğer önemli tarafı da 12 yabancı sınırlaması. Bizim 17-18 yabancımız var. Yakın zamanda 2-3 transferimizi de başkanımız müjdeleyecek. Zaten önemli olan çok transfer yapmak değil, sezonu başarılı bitirmek” diye konuştu.

"GÖĞSÜMÜZDE GERÇEK 5 YILDIZLA DOLAŞACAĞIZ"

Öztürk, Fenerbahçe’ye de gönderme yaparak, “Bu sene 5. yıldızı takacağız. En azından bir takım göğsünde gerçek 5 yıldızla dolaşacak” ifadelerini kullandı.