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GeriFutbol Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok"
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 23:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok"

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni transfer Gedson Fernandes’in testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Galatasaray, koronavirüs teşhisi konduğu için ambulans uçakla İstanbul'a gelen ve hastanede kontrole alınan yeni ismi Gedson Fernandes hakkında açıklama yapmış, son testlerin negatif çıktığını belirtmişti.

Sarı kırmızılıların Başakşehir karşısında 3-0 kazandığı maç sonrası konuyla ilgili konuşan Albayrak, "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson’u 17.00’den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim, 16.50’de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" dedi.

DERBİDE OYNAYABİLİR

Sağlık durumunda bir sorun tespit edilmeyen Gedson Fernandes, Fatih Terim'in görev vermesi halinde ilk maçı Fenerbahçe derbisi olacak.

Galatasaraydan Gedson Fernandes açıklaması
Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması

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