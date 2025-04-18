Galatasaray iki yıldızıyla birden anlaşma sağladı! Sözleşme imzalayacaklar

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Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusundaki tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Trenyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor.

BARIŞ VE YUNUS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

BeIN Sports'un haberine göre; yerli futbolcular ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusundaki tüm şartlarda anlaşma sağladı.

İKİ OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

24 yaşındaki Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 25 lig maçında 7 gol - 9 asistlik performans sergiledi. 28 lig maçında forma giyen Barış Alper Yılmaz ise; 10 gol - 3 asist ile oynadı.