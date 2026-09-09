Galatasaray iki kez isyan etti, Okan Buruk çıldırdı: Lizbon'da skandal kararlar!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 6. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle öne geçti. Ancak Sporting, 27. dakikada Geny Catamo'nun kaydettiği golle skoru eşitledi.

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz, 1-0 öndeyken rakibi için kırmızı kart bekledi.

Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Batrakov'a yaptığı faulün ardından Norveçli hakem Espen Eskas tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

VAR İNCELEDİ AMA...

Pozisyonun ardından Alman VAR hakemi Christian Dingert devreye girdi. Potansiyel kırmızı kart ihtimali nedeniyle pozisyon incelenirken, yapılan değerlendirme sonrasında hakem Espen Eskas'ın kararı değişmedi.

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Altimira, gördüğü sarı kartla oyuna devam etti.

İşte o poziyon;

🟨 Sergi Altimira'nın sarı kart gördüğü pozisyon



VAR, potansiyel kırmızı kart için inceleme yaptı. Ancak karar değişmedi. 👀

pic.twitter.com/sTEBFm7WRp — Spor Arena (@sporarena) September 9, 2026

PENALTI KARARI İSYAN ETTİRDİ

Portekiz temsilcisi Sporting, karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazandı. Galatasaray cephesi ise bu karara büyük tepki gösterdi.

Mücadelenin 54. dakikasında Luis Suárez, Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası içerisinde Ismail Jakobs ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Norveçli hakem Espen Eskas ise tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.

OKAN BURUK YEDEK KULÜBESİNİ TEKMELEDİ

Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, penaltı kararına uzun süre yoğun şekilde itiraz etti. Küplere binen Buruk, öfkeyle yedek kulübesini tekmeledi.

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