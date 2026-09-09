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Galatasaray iki kez isyan etti, Okan Buruk çıldırdı: Lizbon'da skandal kararlar!

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#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Sporting
Galatasaray iki kez isyan etti, Okan Buruk çıldırdı: Lizbonda skandal kararlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 22:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Sporting deplasmanına konuk olan Galatasaray, ilk yarıda 'kırmızı kart', ikinci yarıda ise Portekiz ekibine çalınan penaltı için 'iptal' bekledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 6. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle öne geçti. Ancak Sporting, 27. dakikada Geny Catamo'nun kaydettiği golle skoru eşitledi.

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GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz, 1-0 öndeyken rakibi için kırmızı kart bekledi.

Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Batrakov'a yaptığı faulün ardından Norveçli hakem Espen Eskas tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray iki kez isyan etti, Okan Buruk çıldırdı: Lizbonda skandal kararlar

VAR İNCELEDİ AMA...

Pozisyonun ardından Alman VAR hakemi Christian Dingert devreye girdi. Potansiyel kırmızı kart ihtimali nedeniyle pozisyon incelenirken, yapılan değerlendirme sonrasında hakem Espen Eskas'ın kararı değişmedi.

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Altimira, gördüğü sarı kartla oyuna devam etti.

İşte o poziyon;

PENALTI KARARI İSYAN ETTİRDİ 

Portekiz temsilcisi Sporting, karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazandı. Galatasaray cephesi ise bu karara büyük tepki gösterdi.

Mücadelenin 54. dakikasında Luis Suárez, Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası içerisinde Ismail Jakobs ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Norveçli hakem Espen Eskas ise tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.

Galatasaray iki kez isyan etti, Okan Buruk çıldırdı: Lizbonda skandal kararlar

OKAN BURUK YEDEK KULÜBESİNİ TEKMELEDİ

Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, penaltı kararına uzun süre yoğun şekilde itiraz etti. Küplere binen Buruk, öfkeyle yedek kulübesini tekmeledi.

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#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Sporting

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