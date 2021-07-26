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GeriFutbol Galatasaray idmanında yeni sağ bek! Mahmut Keskin sürprizi - Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Galatasaray idmanında yeni sağ bek! Mahmut Keskin sürprizi - Transfer Haberleri

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Galatasaray idmanında yeni sağ bek! Mahmut Keskin sürprizi - Transfer Haberleri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven'la İstanbul'da karşılaşacak Galatasaray'ın idmanında sürpriz bir isim öne çıktı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven'la İstanbul'da karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda genç sağ bek Mahmut Keskin de takımla çalıştı.

Antrenman, Fatih Terim yönetiminde sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda yüzlerin güldüğü görüldü.

Sarı-Kırmızılı takımda genç sağ bek Mahmut Keskin de takımla çalıştı. Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz aylarda 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen sağ bek Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray idmanında yeni sağ bek Mahmut Keskin sürprizi - Transfer Haberleri

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