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GeriFutbol Galatasaray idmanında sürpriz konuk! Arda Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile...
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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Galatasaray idmanında sürpriz konuk! Arda Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile...

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Galatasaray idmanında sürpriz konuk! Arda Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile...
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Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor galibiyetinin hemen ardından antrenmanlara başlarken Florya'da Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan da vardı...

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, ara vermeden 27. hafta maçında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray antrenmanında sürpriz bir konuk da yer aldı... Sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'ın 2 yaşındaki oğlu Hamza Arda Turan, babası ile birlikte Florya'da yer aldı.

Oğluyla birlikte Florya'da birlikte oynayan Arda Turan'ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

Galatasaray idmanında sürpriz konuk Arda Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile...

''KABURGAYMIŞ, KIRIKMIŞ DİNLEMEZ''

Öte yandan Arda Turan, Instagram hesabından Ömer Bayram paylaşımı yaparken ''Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim'' sözlerini kullandı.

Galatasaray idmanında sürpriz konuk Arda Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile...

2018'de dünyaya gelen Hamza Arda Turan, Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın ilk çocuklarıydı. Çiftin ikinci çocukları Asil Aslan Turan ise 2020'de dünyaya gelmişti.

Galatasaray idmanında sürpriz konuk Arda Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile...

Galatasaray idmanında sürpriz konuk Arda Turan, oğlu Hamza Arda Turan ile...

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