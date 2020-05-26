Galatasaray idmanında dikkat çeken detay

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı.



LİG BAŞLANGICI YAKLAŞTI, TAKTİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde taktik çalıştı.



Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarına perşembe günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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