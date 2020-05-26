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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Galatasaray idmanında dikkat çeken detay

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Galatasaray idmanında dikkat çeken detay
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Galatasaray, bugün yaptığı idman ile kumda kuvvet ve taktik çalışması yaptı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı.

LİG BAŞLANGICI YAKLAŞTI, TAKTİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde taktik çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarına perşembe günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

 

Galatasaray idmanında dikkat çeken detay

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