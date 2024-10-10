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Galatasaray iddiaları çıkan Osayi-Samuel'den flaş paylaşım! 'Sus' emojisiyle birlikte...

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#FENERBAHÇE#Bright Osayi-Samuel#GALATASARAY
Galatasaray iddiaları çıkan Osayi-Samuelden flaş paylaşım Sus emojisiyle birlikte...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 09:53

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve milli ara öncesi Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın Bright Osayi-Samuel için devreye gireceği iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcudan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Daha önce transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kez de Bright Osayi-Samuel için kozlarını paylaşacağı iddia edilmişti.

Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz olumlu bir sonuç alamaması nedeniyle Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.

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Hatta sarı - kırmızılıların tıpkı Batshuayi transferinde olduğu gibi sarı - lacivertlilerden daha yüksek bir maaş teklifiyle Osayi'yi ikna etmeyi hedeflediği kaydedilmişti.

Ancak bu iddiaların ardından Bright Osayi-Samuel, yaptığı paylaşımla dedikodulara nokta koydu.

PAYLAŞIM YAPTI, İDDİALARI NOKTALADI

Instagram hikayesinden Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşan başarılı futbolcu, 'Sus' işareti ve sarı - lacivert kalp emojilerini de görsele ekledi.

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Galatasaray iddiaları çıkan Osayi-Samuelden flaş paylaşım Sus emojisiyle birlikte...

Osayi'nin bu paylaşımı, Galatasaray iddialarını yalanladığı yönünde yorumlandı. Paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı. 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi.

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#FENERBAHÇE#Bright Osayi-Samuel#GALATASARAY

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