Galatasaray iddiaları çıkan Osayi-Samuel'den flaş paylaşım! 'Sus' emojisiyle birlikte...

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Daha önce transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kez de Bright Osayi-Samuel için kozlarını paylaşacağı iddia edilmişti.
Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz olumlu bir sonuç alamaması nedeniyle Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.
Hatta sarı - kırmızılıların tıpkı Batshuayi transferinde olduğu gibi sarı - lacivertlilerden daha yüksek bir maaş teklifiyle Osayi'yi ikna etmeyi hedeflediği kaydedilmişti.
Ancak bu iddiaların ardından Bright Osayi-Samuel, yaptığı paylaşımla dedikodulara nokta koydu.
PAYLAŞIM YAPTI, İDDİALARI NOKTALADI
Instagram hikayesinden Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşan başarılı futbolcu, 'Sus' işareti ve sarı - lacivert kalp emojilerini de görsele ekledi.
Osayi'nin bu paylaşımı, Galatasaray iddialarını yalanladığı yönünde yorumlandı. Paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı. 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi.