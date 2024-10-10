Galatasaray iddiaları çıkan Osayi-Samuel'den flaş paylaşım! 'Sus' emojisiyle birlikte...

Haberin Devamı

Daha önce transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kez de Bright Osayi-Samuel için kozlarını paylaşacağı iddia edilmişti.

Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz olumlu bir sonuç alamaması nedeniyle Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.

Gözden Kaçmasın Panathinaikoslu George Baldock, evinde ölü bulundu Haberi Görüntüle

Hatta sarı - kırmızılıların tıpkı Batshuayi transferinde olduğu gibi sarı - lacivertlilerden daha yüksek bir maaş teklifiyle Osayi'yi ikna etmeyi hedeflediği kaydedilmişti.

Ancak bu iddiaların ardından Bright Osayi-Samuel, yaptığı paylaşımla dedikodulara nokta koydu.

PAYLAŞIM YAPTI, İDDİALARI NOKTALADI

Instagram hikayesinden Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşan başarılı futbolcu, 'Sus' işareti ve sarı - lacivert kalp emojilerini de görsele ekledi.

Haberin Devamı

Osayi'nin bu paylaşımı, Galatasaray iddialarını yalanladığı yönünde yorumlandı. Paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı. 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi.