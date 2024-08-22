Galatasaray için Young Boys sonrası kehanet ve dikkat çeken eleştiri: Bu bir hastalık mı? | Yaz kampında ne yaptılar?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys deplasmanına çıktı. Maçın ilk yarısını 2-0 geride kapatan sarı - kırmızılılar, ikinci devrede Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-2'yi buldu.

Ancak son dakikalarda gelişen Young Boys atağında ceza sahası içinde kaleye gönderilen şut Abdülkerim Bardakcı'nın eline temas etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Bardakcı ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kazandığı penaltıyı gole çeviren İsviçre temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla tur umutlarını İstanbul'daki rövanşa bıraktı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Meleke: Ligi erken başlayanlar daha hazır

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Türkiye, bir ön elemeler ülkesi. Bu sezonu Avrupa 10’uncusu olarak bitirsek dahi seneye 5 temsilcimizin dördü, ön eleme oynayacaklar. Bunların üçü yine üçer ön eleme turu oynayacaklar hatta. Yıllardır dilim döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum: Madem biz bir ön elemeler ülkesiyiz, yapılanmamızı da bu doğrultuda tesis etmemiz gerek.

RAKİP TAKIMLAR DAHA DİRİYDİ

Bu turlarda sıklıkla çarpıştığımız ülkelerden Avusturya bizden bir, İsviçre ve Belçika iki, Çekya ve Danimarka üç hafta erken açtılar liglerini. Evet, aramızda bir iklim farkı olduğunun bilincindeyim. Ancak Süper Lig’e 1 hafta dahi olsun erken, Ağustos başında start vermek bile, temsilcilerimizi play-off turuna birkaç tık hazır taşıyabilir. Son günlerde eşleştiğimiz her rakibin, Rapid’in, Young Boys’un, Lugano’nun bizimkilerden diri gözükmesi tesadüf değil. Liglerini erken açıyorlar.

Dün de Bern’de ilk 45 dakikada kalite ölçeğinde Galatasaray’ın altında ama fiziksel olarak sarı-kırmızılılardan diri bir takım vardı karşıda. Rakip sağ açık Monteiro ilk yarıda 4 net pozisyon buldu, ikisini attı. Kalan 45 dakikada bu farktan dönmek kolay değildi elbette.

MAÇ BATSHUAYI'Yİ ÇAĞIRIYORDU

Maçın ilk yarısında dikkat çeken bir başka detay da, özellikle hücumda hemen her ikili mücadeleyi Galatasaraylıların kaybetmesi idi. Ben bayağıdır bu kadar çok uzun oyuncudan kurulu bir takım hatırlamıyorum eşleştiğimiz. Camara (193), Ganvoula (191), Monteiro (191), Zourou (190) ve Niasse’ın (188) hepsi savunmada-hücumda duran toplarda aktifler. Galatasaray 11’ininse kaleciyi çıkarırsanız boy ortalaması 1,78! Böyle fiziksel bir maç kenardan Batshuayi’yi çağırıyordu, o da girer girmez gerekeni yaptı ama yetmedi maalesef.

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YAZI İYİ GEÇİRMİYORLAR MI?

Yukarıda takımlarımızın ön eleme turlarına daha hazır gelmeleri için yapısal bir reform önerdim. Ancak ister istemez şunu da sorgulamadan edemiyorum: Acaba Süper Lig futbolcuları yaz dönemini iyi geçirmiyorlar mı? COVID döneminde Sergen Yalçın’ın futbolcularının ne yaptığını bilmediğini itiraf ettiği bir röportajını hatırlıyorum. Bu acaba Türk futbolunun genel bir hastalığı mı? Sporcularımız tatilde kendilerini hazır tutacak çalışmaları yapmıyorlar mı?

Güntekin Onay: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalır

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında gerek temsilcimiz Galatasaray gerekse ev sahibi Young Boys hazır ve derli toplu bir görüntü ortaya koyamadı. Kendi liginde üst üste 3 maçlık yenilginin ardından 2 beraberlik alan ve 5 maçtır kazanamayan Young Boys karşısında ilk yarı tedirgin görünen Galatasaray ikinci devrede daha kişilikli bir oyun sergiledi.

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TEMPOSU GÜCÜNÜN ALTINDA

Sarı-kırmızılıların temposu gerçek gücünün çok altında ve Young Boys gibi sıradan ama atletik bir takım karşısında bu durum hissedildi. İlk yarı tüm inisiyatifi rakibe bırakan Galatasaray ikinci yarıda daha kişilikli ve güçlü bir oyunla sahada idi. Durgun Mauro Icardi bekleneni veremezken 66. dakikada oyuna dahil olan Michy Batshuayi adeta aranan kan oldu ve attığı gollerle sarı kırmızılı takımı Şampiyonlar Ligi için rövanş umuduna taşıdı.

Dünkü deplasman maçında iyi bir Galatasaray izlemedik ama bence bu oyuna karşılık alınan skor iyi. Galatasaray 27 Ağustos Salı günü sahasında oynanacak rövanş maçında taraftarının desteğiyle Young Boys’u yener ve Şampiyonlar Ligi’ne kalır.