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Galatasaray için Umaro Embalo iddiası! 'Transfer görüşmeleri başladı...'

#Transfer#Galatasaray#Embalo
Galatasaray için Umaro Embalo iddiası Transfer görüşmeleri başladı...

Transferin hızlı takımı Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'i İstanbul'a getirdi. Sarı kırmızılıların aynı takımdan yeni bir hedefi daha var...

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Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde gelecek sezon adına önemli adımlar atıldı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'i İstanbul'a getirdi.

Portekiz basını, Süper Lig devinin Benfica'dan bir oyuncuyu daha transfer etmek istediğini iddia etti. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

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UMARO EMBALO HAMLESİ

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica'dan Umaro Embalo'yu transfer etmek için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncuyla ilgilendiği ve görüşmelerin başladığı belirtildi. Haberde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

KİRALIK GELEBİLİR

O Jogo'da yer alan haberde; Benfica B takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat için Portekiz devinin kiralama önerisine sıcak bakabileceği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Haris Seferovic'in ardından Galatasaray'a kiralanan ikinci oyuncu olacağı aktarıldı.

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16 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu kiralık olarak transfer etmesi halinde oynama garantisi vereceği kaydedildi. Benfica altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 31 müsabakada oynama şansı yakaladı.

Genç sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Umaro Embalo, bu süreçte takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Umaro Embalo'nun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Alt yaş kategorilerinde milli olan 21 yaşındaki oyuncu sağ kanat dışında sol kanat ve forvette de forma giyebiliyor.

 

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#Transfer#Galatasaray#Embalo

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