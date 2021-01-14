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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray için transferde Wilder Cartagena iddiası!

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Galatasaray için transferde Wilder Cartagena iddiası!
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Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena'nın Arjantin ekibinden ayrılacağı ve bu kez Galatasaray formasıyla Avrupa'ya dönmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için gündeme yeniden Wilder Cartagena geldi.

Arjantin ekibi Godoy Cruz'dan ayrılmaya hazırlanan oyuncunun kariyerine Avrupa'da Galatasaray formasıyla devam edebileceği aktarıldı.

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Los Convocados Peru'nun haberine göre Wilder Cartagena, Godoy Cruz ile yollarını ayıracak. 6 yıl sonra Wilder Cartagena'nın Galatasaray formasıyla Avrupa'ya döneceği belirtilirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2014-15'te Portekiz'de Vitoria Setubal forması giymişti.

Peru Milli Takımında da forma giyen Wilder Cartagena, ülkesinde Alianza Lima formasıyla dikkat çektikten sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında Arjantin ekibi Godoy Cruz'a transfer olmuştu. Perulu oyuncu, Godoy Cruz ve Alianza Lima dönemi öncesinde ise USM Porres, Tiburones Rojos, Vitoria Setubal formaları giymişti.

Sezon başında Galatasaray'a transferine ilişkin Los Andes'e açıklamalarda bulunan Wilder Cartagena, "Bu konuda hiçbir şey söylemedim. Bunun sadece bir söylenti olduğunu düşnüyorum. Menajerim somut olsa bana bunu iletirdi. Bana henüz hiçbir şey gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.(Fanatik)

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