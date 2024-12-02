Galatasaray için transfer itirafı geldi: Davinson Sanchez destek olacak | 110 milyon euroluk benzetme, olağanüstü...

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Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’da da başarıya odaklanan Galatasaray, Fluminense'nin gözde ismi Jhon Arias’ı gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde Brezilya ekibiyle temasa geçeceği öğrenildi. 2024 yılında Fluminense formasıyla 48 maça çıkan, takımına 13 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Arias, Kolombiya Milli Takımı’nın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Başarılı futbolcu Arias’ın istikrarlı performansı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kolombiyalı gazeteciler, transfere dair son gelişmeleri açıkladı. Meslektaşlarımız, Arias’ın dikkat çeken performansına ve potansiyeline de değindi.

KOLOMBİYALI GAZETECİLERİN “JHON ARİAS-GALATASARAY” AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

CRISTIAN PINZON (CARACOL RADIO):

“SÜRATLİ VE POZİSYONUNA GÖRE ÇOK GOL ATAN BİR FUTBOLCU”

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Jhon Arias, şu anda Kolombiya'nın en iyi oyuncularından biri. Çok dinamik, süratli, dikkat çekici ve golcü olmamasına rağmen pozisyonuna göre çok gol atan bir futbolcu. Jhon Arias, Fluminense için kötü bir sezon olmasına rağmen parlamayı başardı. Takımdaki en iyi oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kulübünün Brezilya Ligi'nde toparlanmaya başlamasında kilit rol oynadı. Ayrıca kulübün bu sezonki tek şampiyonluğu olan Recopa Sudamericana onun iki golü sayesinde kazanıldı. Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 13 gol attı. Sahadaki pozisyonuna göre bunun iyi bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Performansıyla Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Néstor Lorenzo'nun ilk 11'inde tartışmasız yer aldı. Milli takım kadrosunda Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan oyuncular olmasına rağmen önemli bir pozisyon kazandı. Kolombiya’nın Copa América'yı ikinci sırada bitirmesinde ve Dünya Kupası Elemeleri'ndeki iyi performansında kilit rol oynadı.

“AVRUPA FUTBOLUNA SIÇRAMA YAPMAK İSTİYOR. GALATASARAY İYİ BİR TERCİH”

Kolombiya ve Brezilya'dan gelen bilgilerden anladığımız kadarıyla Jhon Arias, bir değişiklik arayışında. Avrupa futboluna sıçrama yapmak istiyor. Bunu uzun zaman önce başarabilirdi ancak Güney Amerika'da Brezilya takımlarının çok büyük bir ekonomik gücü var. Galatasaray'ın Dávinson Sánchez’e ne kadar fayda sağladığını referans alarak, Jhon Arias için de iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Davinson Sanchez'in varlığı transferde etkili olabilir. Arkadaşlarınız olduğunda yeni bir ülkeye ve kültüre alışmak daha kolaydır ancak karar kesinlikle kişisel olacaktır.

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“ARİAS, RODRYGO’YA BENZİYOR AMA ONDAN DAHA İSTİKRARLI”

Jhon Arias'ı tarz ve hız olarak Real Madrid'de forma giyen 110 milyon euro piyasa değeri olan Rodrygo’ya benzetiyorum. Arias, hatta daha istikrarlı bir oyuncu. O, takımına her zaman önemli şeyler katan bir oyuncu. Ayrıca takımın gidişatını belirleyen işler yapan bir isim. Zaten Galatasaray gibi iyi oyuncuları olan bir takıma katılmak onun adına her zaman daha kolay olacaktır. Kendine ilk 11’de yer bulması zor olmayacaktır. Galatasaray’ın hücum odaklı bir takım olduğunu görüyoruz. Arias’ın Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi isimlere çok sayıda asist yapabileceğinden eminim.

NESTOR IBARRA (VAVEL COLOMBIA):

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“AVRUPA’DA RAHATLIKLA OYNAR, KANATTAKİ ROLÜ OLAĞANÜSTÜ”

Jhon Arias, potansiyeli inanılmaz ve çok yetenekli olan bir futbolcu. Avrupa'da rahatlıkla oynayabilir. Piyasaya çıkması biraz zaman aldı ama muhtemelen kontrat sorunlarından kaynaklanıyor. Yeteneği ve özellikleriyle Güney Amerika'nın zirvesinde yer alan, Brezilya futbolunda ve Copa Libertadores'te her zaman mücadele eden bir isim oldu. Kanattaki rolü olağanüstü. Hem defans hem hücumda takıma destek olan bir isim. Oynadığı takımlarda büyük fedakârlık yapan bir oyuncu. Tarz olarak Robert Pires’e benziyor.

“DAVİNSON’UN JHON’LA GALATASARAY HAKKINDA KONUŞTUKLARI KESİN!”

Bana göre Jhon, her ne kadar Fluminense iyi durumda olmasa da iyi bir sezon geçirdi. Bu yıl kulübü adına 13 gol atıp 8 gol pası verdi. Fluminense’nin buna rağmen Copa Libertadores'te daha ileriye gidememiş olması üzücü. Brezilya Ligi’nde düşme mücadelesi veriyorlar ama bu durumdan kurtulacaklarını düşünüyorum. Jhon Arias'ın Avrupa'da oynamasını isterim ve bunu takım arkadaşı Davinson Sanchez’in olduğu bir kulüpte yaparsa çok daha iyi olur. Davinson Sanchez’in Jhon'la Galatasaray'ın hakkında konuştuğu kesin ve bunu hepimiz biliyoruz. Kadroda böyle bir ismin olması her şeyi kolaylaştırabilir. Galatasaray’ın kadrosunda ayrıca Icardi, Osimhen, Mertens ve Batshuayi gibi oldukça ilginç isimler var. Jhon Arias; savunmada, hücumda ve kanatta takıma katkı sağlayabilir. Komple bir oyuncu ve takıma çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum.

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CHRISTIAN AMEZQUITA (CARACOL RADIO):

“TARAFTARLAR TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYOR AMA AVRUPA’YA GİTME ZAMANI GELDİ”

Jhon Arias, Kolombiya'nın en komple orta saha oyuncularından biri. Kariyerine Patriotas, América ve Santa Fe takımlarında kanat oyuncusu olarak başladı ancak yıllar içinde orta sahaya geçti. Tekniği muhteşem ve topla esnek. Taktiksel olarak takıma kanatlarda ve orta sahada çok yardımcı oluyor. Avrupa'da başarılı olabilecek yeteneğe sahip. Oyuna olan bakış açısının Fluminense'deki teknik direktörü Fernando Diniz sayesinde geliştiğini düşünüyorum. Fluminense için olumlu bir sezon olmadı çünkü Copa Libertadores'i kazandıktan sadece bir yıl sonra ikinci lige düşmemek için mücadele ediyorlar. Bu anlamda Jhon Arias'ın geçen seneye göre seviye olarak biraz gerilediğini düşünüyorum ama yine de kadronun en iyi oyuncusu olmaya devam ediyor. Taraftarlar tarafından çok seviliyor ancak bence artık Avrupa'ya gitme zamanı geldi. 48 maçta forma giydi, 13 gol attı ve 8 gol pası verdi. İyi istatistiklere sahip olduğunu gösterdi. Sahadaki pozisyonuna gelince, kanat oyuncusu ve orta saha oyuncusu arasında değişiyor. Genellikle rakip defans hatlarını şaşırtacak bir oyun oynuyor.

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“GALATASARAY’DA ARİAS’IN SEVİYESİNİ ARTIRABİLECEK OYUNCULAR VAR”

Bir Kolombiyalı olarak Jhon Arias'ı İspanya veya İngiltere gibi dünya futbolunun elit liglerinde görmek isterim. Galatasaray'a gelince, Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı olduğu sürece bana iyi bir seçenek gibi geliyor. Galatasaray’da Arias’ın seviyesini çok fazla artırabilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Davinson'ın kadroda olmasının Arias'ın olumlu bir adaptasyon süreci geçirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tarihsel olarak bu süreçler, kültür, dil, gelenek ve göreneklerdeki değişim nedeniyle Kolombiyalı futbolculara çok pahalıya mal olmuştur. Jhon Arias'ın en büyük meziyetinin oyunu okuyup ona göre hareket edebilmesi olduğunu düşünüyorum. Orta saha ya da kanat oyuncusu olarak oynayabilmesi de önemli. Onu Brahim Díaz, Bernardo Silva veya Szoboszlai’ye benzetiyorum.

JENNY VIVIANA GAMEZ ALFONSO (FUTBOLRED):

“ARİAS, FLUMİNENSE’DEKİ GÖREVİNİN TAMAMLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR”

Jhon Arias, komple bir oyuncu. Hızlı, baskı altında bile iyi kararlar verebilen ve birebir mücadelelerde çok güçlü bir isim. Performans olarak 10 üzerinden 8’i hak ettiğini düşünüyorum. Fluminense, istikrarsız bir sezon ve küme düşme potasında sorunlar yaşadı. Arias, buna rağmen takım arkadaşlarına paslarıyla destek vererek her zaman iyi bir partner olduğunu kanıtladı. Kolombiya Milli Takımı’nda bir kanat oyuncusu değil, kaptan James Rodríguez'e destek olabilmek için orta sahada yer alıyor. Bu büyük bir fedakârlık. Arias, bence Avrupa'ya gitmek istiyor. Çünkü Libertadores Kupası'nı kazandıktan sonra Fluminense'deki görevinin tamamlandığını hissediyor. Arias, gitmek için hazır. Şimdi ya da bu yaz gitmek için kulüple anlaşacaktır. Dávinson Sanchez gibi başka bir Kolombiyalı futbolcunun desteğini görürse bu onun süreci için harika olacaktır. Paslarıyla Rodrygo'ya benziyor. Çok uzun boylu değil ama çok güçlü bir futbolcu. Galatasaray’daki oyuncular için gerçekten iyi bir seçenek olacaktır. Paslarıyla onları destekleyecektir. Bence potansiyeli ve yeteneği var ama parlaması için devamlılığa ihtiyacı var.