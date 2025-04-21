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Galatasaray için transfer iddiası! İngiltere'den gelecek

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#Galatasaray#Transfer#Wout Faes
Galatasaray için transfer iddiası İngiltereden gelecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 16:21

Bir yandan Süper Lig, bir yandan Ziraat Türkiye Kupası için mücadele eden Galatasaray’da transfere dair önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Leicester’da forma giyen yıldız isme ilgi duyduğu iddia edildi.

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Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren, diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak isteyen Galatasaray’ gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Devre arsında Carlos Cuesta’yı kadrosuna dahil eden Galatasaray, Kolombiyalı oyuncudan memnun kalmamış ve Okan Buruk tarafından ilk 11’den uzaklaştırılmıştı.

Galatasaray için transfer iddiası İngiltereden gelecek


GELECEK SEZON BİR STOPER DAHA

Galatasaray’ın gelecek sezon bir savunmacı takviyesi daha yapacağı ifade edilirken, gündemdeki isim belli oldu.

LEICESTER’IN YILDIZI CİMBOM’A

Belçika basınında yer alan habere göre Galatasaray, Premier Lig’den düşmesi kesinleşen Leicester’ın savunmacısı Wout Faes ile ilgileniyor.

Galatasaray için transfer iddiası İngiltereden gelecek


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Galatasaray’ın oyuncuya daha önce de ilgi duyduğu ifade edilirken, Leicester’ın küme düşmesinden dolayı takımdan ayrılmak isteyeceği ve yazın transfer olmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Faes’i Galatasaray ile beraber Lazio ve bir takım Alman kulübü de takip ediyor.

27 yaşındaki stoper, bu sezon toplamda 32 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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#Galatasaray#Transfer#Wout Faes

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