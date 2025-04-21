Galatasaray için transfer iddiası! İngiltere'den gelecek

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Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren, diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak isteyen Galatasaray’ gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Devre arsında Carlos Cuesta’yı kadrosuna dahil eden Galatasaray, Kolombiyalı oyuncudan memnun kalmamış ve Okan Buruk tarafından ilk 11’den uzaklaştırılmıştı.



GELECEK SEZON BİR STOPER DAHA

Galatasaray’ın gelecek sezon bir savunmacı takviyesi daha yapacağı ifade edilirken, gündemdeki isim belli oldu.

LEICESTER’IN YILDIZI CİMBOM’A

Belçika basınında yer alan habere göre Galatasaray, Premier Lig’den düşmesi kesinleşen Leicester’ın savunmacısı Wout Faes ile ilgileniyor.





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Galatasaray’ın oyuncuya daha önce de ilgi duyduğu ifade edilirken, Leicester’ın küme düşmesinden dolayı takımdan ayrılmak isteyeceği ve yazın transfer olmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Faes’i Galatasaray ile beraber Lazio ve bir takım Alman kulübü de takip ediyor.

27 yaşındaki stoper, bu sezon toplamda 32 maça çıkarken 2 gol kaydetti.