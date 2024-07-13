Galatasaray için transfer gelişmesini gece yarısı duyurdular! Okan Buruk'un gözdesi McTominay...

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray rotayı İngiltere'ye çevirdi.

ADA ÇIKARMASI

Sarı-kırmızılı takımda futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu'nun kamptan ayrılıp yanına Cenk Ergün'ü de alarak, Manchester United'da forma giyen Scott McTominay transferi için İngiltere'ye gitti.

MANCHESTER'DA GÖRÜŞME

Galatasaray heyetinin, McTominay transferini bitirmek için görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, Galatasaray'ın bu transfere kısa süre içinde nokta koymak istediği aktarıldı.

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GECE YARISI DUYURDULAR

Bu görüşmelerin ardından İngiliz basını, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak gelişmeyi duyurdu.

Haberde; "McTominay, Galatasaray için Manchester United'dan ayrılabilir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, İskoç orta sahayla prensip anlaşmasına vardığı ve Manchester United ile görüşmelerin mutlu sonla bitmesinin beklendiği de ileri sürüldü.

PREMIER LİG'DE 176 MAÇ

Futbol kariyerine 2013 yılında Manchester United’ın alt yapısında başlayan oyuncu başarılı performansının ardından U18, U21 ve U23 takımlarında forma giydi. 2017-2018 sezonunda ise A Takıma yükseldi. Premier Lig’de 176 maçta 10 bin 861 dakika süre alan oyuncu 19 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Oyuncunun kariyerinde 22 Şampiyonlar Ligi maçı bulunurken 1 gol ve 1 asist yaptı.