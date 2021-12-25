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Galatasaray için sürpriz takas iddiası! Vedat Muriqi ve Patrick van Aanholt...

#Galatasaray#Muriqi#Van Aanholt
Galatasaray için sürpriz takas iddiası Vedat Muriqi ve Patrick van Aanholt...

La Gazetta dello Sport’a göre, geçen yıl Fenerbahçe’den 20 milyon Euro’ya aldığı Muriqi’ten verim alamayan Lazio, Kosovalı golcüyü takasta kullanıp sol bek ihtiyacını gidermeyi planlıyor. Muriqi, 2019’da Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Galatasaray’la da görüşmüştü.

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G.Saray'da Mbaye Diagne’nin ciddi şekilde sakatlanması, Lazio’da da Vedat Muriqi’in beklentileri karşılayamaması sonrası İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre; Lazio, ocakta santrfor transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılara Muriqi’i takas yoluyla vermeyi teklif edecek. İtalyan ekibinin Kosovalı golcüye karşılık istediği isim ise Patrick van Aanholt.

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KURZAWA'NIN MALİYETİ LAZIO'YA PAHALI GELDİ

Ara transferde bir sol bek almayı kararlaştıran Lazio Yönetimi ilk olarak PSG’nin Fransız yıldızı Laywin Kurzawa ile ilgilendi. Ancak, kiralık gelse dahi Kurzawa’nın maliyetinin çok yüksek olacağını dikkate alan İtalyan kulübü, Galatasaray’da forma giyen Van Aanholt’u gündemine aldı. Sarı kırmızılıların sezon başında bedelsiz olarak renklerine kattığı 31 yaşındaki futbolcu, 27 resmi maçta oynarken, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

VEDAT MURIQI'İN PİYASA DEĞERİ DAHA YÜKSEK

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G.Saray'da istikrarlı bir grafik çizen Van Aanholt’un piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Lazio’nun geçen yıl Fenerbahçe’den 20 milyon Euro’ya satın aldığı Vedat Muriç’in şu anki değeri ise 8 milyon Euro. Kosovalı futbolcu 2019’da sarı lacivertli kulübe transfer olmadan önce Galatasaray’la da görüşmüştü. La Gazetta dello Sport, İtalya’da umduğunu bulamayan Muriç’in Türkiye’ye dönmek istediğini de ifade etti.

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#Galatasaray#Muriqi#Van Aanholt

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