Galatasaray için Şampiyonlar Ligi yolunda en kritik gece! Manchester United-Villarreal finalinde...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da 2021-22 sezonu planlaması için artık gözler bugün oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finaline çevrildi. Villarreal ile Manchester United arasındaki finalde kazananın Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak olması nedeniyle sarı kırmızılı kulübün yeni sezon planlaması da zafere

ulaşan ekibe göre değişecek. Şu anda kağıt üzerinde bir teknik direktörü olmayan, yeni başkanını 19 Haziran’da seçecek olan Galatasaray’ın kadro planlaması, transferleri, yeni sezon çalışmaları ile ilgili konular büyük bir belirsizlik içinde. İşte bu soru işaretleri içinde bugünkü final, Cimbom için çok büyük önem taşıyor

Gönüller Manchester’dan yana

Eğer Manchester United kupayı kaldırırsa, İngiltere Premier Lig’de sezonu ilk 4 sıra içerisinde tamamlaması nedeniyle 11. ülke takımı kontenjanını kullanmayacak. Bu da Galatasaray’ın Devler Ligi’ne katılmak için 2 ön eleme oynamasını sağlayacak. İlk ön eleme maçına 4-5 Ağustos’ta çıkacak olan Aslan, sezonu da erken açmak zorunda kalmayacak. Ancak bu gece Villarreal kazanırsa, İspanyol ekibi kendi liginde ilk 4’e giremediği için Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılırken, 11. ülkenin kontenjanını kullanacak. Ve bu da G.Saray’ın 3 ön eleme oynaması anlamına gelecek. Sarı kırmızılılar bu durumda ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz’da çıkacak.

Seçimden önce top başı yapılabilir

Yeni sezonu ön eleme maçlarından 5 hafta önce açmayı planlayan Cimbom, Villarreal kazanırsa, 13-14 Haziran’da top başı yapmak zorunda kalacak. Başka bir deyişle; 19 Haziran’daki seçimli genel kurul gerçekleşmeden, Galatasaray’ın yeni başkanı, yönetimi ve takımın teknik direktörü netleşmeden start verilecek. Ve aynı zamanda G.Saray’ın rakipleri de PSV Eindhoven, Celtic ya da Sparta Prag olacak.

İşte bu nedenle 12 futbolcusunun kontratı sona eren, yeni teknik direktörü ve başkanının belli olmasını bekleyen Galatasaray, bu finale ve Manchester United’ın kupayı kaldırmasına kilitlenmiş durumda.