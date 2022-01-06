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Galatasaray için Onyekuru iddiası! Başakşehir de devrede...

#Transfer#Onyekuru#Galatasaray
Galatasaray için Onyekuru iddiası Başakşehir de devrede...

Galatasaray'da Onyekuru mevsimi bir kez daha açılabilir. Sezon başında bonservisiyle gittiği Olympiakos'ta mutsuz olduğu belirtilen Nijeryalı yıldızın, Sarı- Kırmızılılar'a haber gönderdiği ve geri dönmek istediği öğrenildi. Onyekuru için Başakşehir'in de devrede olduğu ifade ediliyor.

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Ara transferde kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Galatasaray 'ın gündemine her gün flaş bir isim geliyor. Bu kez de daha önce 3 defa Sarı-Kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru radara takıldı. Sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı yıldızın, istediği süreyi alamadığı için Yunanistan'da mutsuz olduğu belirtildi.

Fanatik'in haberine göre 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Florya'ya haber göndererek, Galatasaray'a geri dönmek istediğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu iletti. Teknik patron Fatih Terim'in yönetime sunduğu son listede yer almayan Onyekuru için, bu mesajdan sonra bazı görüşmeler yapılacağı ve bu transferin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleşebileceği bildirildi.

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Başakşehir de devrede

Onyekuru'nun Olympiakos'tan ayrılma düşüncesini menajerine ilettiği, Yunan kulübüyle de bir görüşme yapıldığı kaydedildi. Bu arada Türkiye'den Başakşehir'in de genç oyuncuyla ilgilendiği ve Trabzonspor 'a satılan Edin Visca'nın yerinin bu şekilde doldurulmasının planlandığı öğrenildi. Ancak Galatasaray devreye girerse, Onyekuru'nun öncelikli tercihinin yine Sarı-Kırmızılılar olacağı da gelen haberler arasında. Terim'in, olası bir Kerem Aktürkoğlu satışında sol kanat için Onyekuru'nun çok iyi bir takviye olabileceğini yardımcılarıyla paylaştığı dile getirildi.

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