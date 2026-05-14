Galatasaray için mesaj gönderdi: Sözleşmemi feshedin!

Galatasaray, ara transfer sezonunda Napoli'den Noa Lang'ı kiralamıştı. Sarı kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun performansından memnun kalsa da, satın alma opsiyonunu yüksek karşıladı.

Cimbom, Lang için Napoli ile 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında el sıkışmıştı.

LANG KALMAK İSTİYOR

Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray, Lang için 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu, Napoli'ye geri dönecek.

Bununla beraber İtalyan Il Mattino, konuya ilişkin okuyucularına duyurduğu haberde, oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediğini ve bu nedenle Napoli'ye mesaj gönderdiğini aktardı.

'SÖZLEŞMEMİ FESHEDİN'

Lang'ın, menajeri aracılığı ile Napoli yönetimine mesaj gönderdiği ve sözleşmesinin feshedilmesi için müzakerelere hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.

NAPOLI GERİ ADIM ATMIYOR

Bununla beraber Napoli cephesinde ise tavır net. Galatasaray'ın indirimde oldukça düşük bir miktara onay verecek olmasıyla beraber, İtalyan devi 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu haricinde bir öneriyi kabul etmeme kararı aldı.