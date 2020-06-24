Galatasaray için Mario Mandzukic iddiası! İtalyanlar transfer gelişmesini duyurdu
Galatasaray ile geçtiğimiz senelerde de adı transferde anılan Mario Mandzukic için sarı kırmızılı takım için bir iddia daha ortaya atıldı...
İtalyan basınına göre 5 aydır Katar'da Al-Duhail forması giyen Mario Mandzukic, Avrupa'ya dönmek istiyor. İtalyan takımlarının da ilgilendiği Hırvat golcünün adı Galatasaray ile de geçiyor.
34 yaşındaki forvetin Türkiye'ye gitmesinin daha olası olduğunu belirten İtalyanlar, önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın girişimlere başlayacağını kaydetti. Mandzukic ismi Galatasaray için geçtiğimiz yıllarda da ortaya atılmıştı.
MILAN, IBRAHIMOVIC YERİNE İSTİYOR
Zlatan Ibrahimovic'i sezon sonu göndermek isteyen Milan'ın da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.
Katar'da aradığını bulamayan Mario Mandzukic, çıktığı 7 maçta sadece 1 gol atabildi. Hırvat golcü, Katar'a gitmeden önce Juventus forması giyiyordu.
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