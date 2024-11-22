Galatasaray için kritik gün 8 Aralık! Transferde her şey o tarihe göre şekillenecek...

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. haftada Bodrum FK deplasmanından alacağı bir galibiyetle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Lig ve Avrupa'da şu ana kadar başarılı bir grafik çizen sarı - kırmızılılar, ara transfer döneminde de hata yapmadan ilerlemek istiyor.

GÜNDEMİN 1 NUMARASI ARIAS

Çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gündemin bir numaralı ismi olarak Jhon Arias öne çıkıyor.

Sarı - kırmızılıların anlaşmaya vardığı iddia edilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Fluminense'nin Brezilya'da küme düşmeme mücadelesi verdiği biliniyor.

KRİTİK GÜN 8 ARALIK

Fanatik'in haberine göre ligdeki son maçını 8 Aralık'ta Palmeiras deplasmanında oynayacak olan Fluminense'nin durumuna göre Kolombiyalı futbolcunun da geleceği şekillenecek.

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Galatasaray'ın, sezon başından bu yana takip ettiği Arias için çok önceden masaya oturduğu ve Fluminense'ye son resmi teklifi Palmeiras maçının ardından yapacağı kaydedildi.

EĞER KÜME DÜŞERSE...

Fluminense'nin küme düşmesi halinde sarı - kırmızılıların elinin kolaylaşacağı ve büyük bir avantaj elde edeceği ifade edildi.

BONSERVİSİ

Kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini reddeden kanat oyuncusu için sarı - kırmızılıların 10 milyon euro bonservisle transferi bitirme hedefinin olduğu aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genellikle sağ kanatta boy gösteren Arias, bu sezon çıktığı 46 resmi maçta 13 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi ve 3937 dakika sahada kaldı.