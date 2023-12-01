Galatasaray için Kopenhag maçı olağanüstü maddi değere sahip! 983 milyon TL kasada, 390 milyon TL Danimarka'da

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Galatasaray’ın 12 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçı maddi açıdan olağanüstü bir değere sahip. Gruptan çıkabilmesi için kazanmak zorunda olan sarı kırmızılı takım eğer bu hedefine ulaşırsa, öncelikle 2.8 milyon Euro (88 milyon TL) galibiyet primine hak kazanacak. Ayrıca son 16 turuna yükseleceği için UEFA’nın son 16’ya kalan her takıma verdiği 9.6 milyon Euro para ödülünün sahibi olacak.

3 PUANDAN FAZLASI

Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nden bu sezon 31.2 milyon Euro (983 milyon TL) kazandı.

Gruplara kaldığı için 15.64 milyon Euro katılım payı ve 9 milyon 96 bin Euro katsayı geliri elde eden Galatasaray, ayrıca aldığı 1 galibiyet, 2 beraberliğin karşılığında 4.66 milyon Euro ve beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan 310 bin Euro ve market payından 1.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak.

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Eğer Kopenhag maçından 3 puan alınırsa sarı kırmızılıların toplam geliri 43.6 milyon Euro’ya (1 milyar 373 milyon TL) ulaşacak. Maçın berabere sonuçlanması durumunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 2023-24 sezonunu 32.1 milyon Euro (1 milyar 11 milyon TL) gelirle kapatacak.

GALATASARAY’IN BU SEZONKi ŞAMPiYONLAR LiGi GELiRi

Katılım payı ............. 15.64 milyon Euro

Katsayı geliri:........... 9 milyon 96 bin Euro

Performans ödülü:... 4.66 milyon Euro

Havuz: ..................... 310 bin Euro

Market payı: ............ 1.5 milyon Euro

TOPLAM: ................31.2 MiLYON EURO