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Galatasaray için Kopenhag maçı olağanüstü maddi değere sahip! 983 milyon TL kasada, 390 milyon TL Danimarka'da

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag
Galatasaray için Kopenhag maçı olağanüstü maddi değere sahip 983 milyon TL kasada, 390 milyon TL Danimarkada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 07:00

Galatasaray için gruptaki son maç olağanüstü maddi değere sahip. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 31.2 milyon Euro geliri garantileyen sarı kırmızılı takım, Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı galip bitirirse 12.4 milyon Euro daha alacak ve toplam kazancı 43.6 milyon Euro’ya ulaşacak.

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Galatasaray’ın 12 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçı maddi açıdan olağanüstü bir değere sahip. Gruptan çıkabilmesi için kazanmak zorunda olan sarı kırmızılı takım eğer bu hedefine ulaşırsa, öncelikle 2.8 milyon Euro (88 milyon TL) galibiyet primine hak kazanacak. Ayrıca son 16 turuna yükseleceği için UEFA’nın son 16’ya kalan her takıma verdiği 9.6 milyon Euro para ödülünün sahibi olacak.

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Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nden bu sezon 31.2 milyon Euro (983 milyon TL) kazandı.

Gruplara kaldığı için 15.64 milyon Euro katılım payı ve 9 milyon 96 bin Euro katsayı geliri elde eden Galatasaray, ayrıca aldığı 1 galibiyet, 2 beraberliğin karşılığında 4.66 milyon Euro ve beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan 310 bin Euro ve market payından 1.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak.

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Eğer Kopenhag maçından 3 puan alınırsa sarı kırmızılıların toplam geliri 43.6 milyon Euro’ya (1 milyar 373 milyon TL) ulaşacak. Maçın berabere sonuçlanması durumunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 2023-24 sezonunu 32.1 milyon Euro (1 milyar 11 milyon TL) gelirle kapatacak.

GALATASARAY’IN BU SEZONKi ŞAMPiYONLAR LiGi GELiRi

Katılım payı ............. 15.64 milyon Euro
Katsayı geliri:........... 9 milyon 96 bin Euro
Performans ödülü:... 4.66 milyon Euro
Havuz: ..................... 310 bin Euro
Market payı: ............ 1.5 milyon Euro
TOPLAM: ................31.2 MiLYON EURO

 

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag

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