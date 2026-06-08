Galatasaray için İtalya'dan olay Osimhen ve Vlahovic iddiası!

Haberin Devamı

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde yapılacak transfer hamlelerine çevrildi.

Sözleşmesi biten Mauro Icardi'ye yeni kontrat öneren ancak anlaşma ihtimali çok düşük görülen Galatasaray, bu bölge için hem yerli hem de yabancı oyuncular özelinde arayışlarını sıklaştırırken İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"OSIMHEN AYRILMAK İSTİYOR" İDDİASI!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Victor Osimhen, bu yaz Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Nijeryalı oyuncunun menajerleri aracılığıyla başta Atletico Madrid ve İspanyol kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan birçok takımla görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

G.SARAY'DAN VLAHOVIC'E YILLIK 10 MİLYON EURO!

Haberin devamında Galatasaray'ın Juventus'la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i süper bir teklifle cezbetmeye çalıştığı, Sırp santrfora yıllık 10 milyon euro maaş ve kulüpte kalacağı her sezon için 5 milyon Euro imza bonusu teklif ettiği iddia edildi.

Haberin Devamı

KOLO MUANI DE LİSTEDE

Öte yandan sarı-kırmızılıların santrfor listesinde yine geçmişte Juventus forması terleten Randal Kolo Muani'nin de yer aldığı, Fransız golcüyü ikna etme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

168 MAÇTA 84 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

2021-22 sezonunun devre arasında Fiorentina'dan 85 milyon euro karşılığında transfer edilen Dusan Vlahovic, Juventus forması altında geçirdiği 4,5 yılda 168 maça çıkarken 68 gol atıp 16 da asist üreterek toplamda 84 gole doğrudan katkı sağladı.