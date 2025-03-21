Galatasaray için Inaki Williams iddiası! Teklif yolda!

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Süper Lig'de bitime 10 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da başlamış durumda.

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar için İspanya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Athletic Bilbao'nun Ganalı yıldızı Inaki Williams için devreye girdi.

Sarı-kırmızılıların hem Williams'a hem de kulübü Athletic'e cazip bir teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtilirken, transferin Galatasaray açısından kolay olmayacağı kaydedildi.

İPLER WILLIAMS'IN ELİNDE

Futbola Bilbao alt yapısında başlayan ve kariyerinde başka bir takımın formasını giymeyen 30 yaşındaki Ganalı sağ kanat oyuncusunun bugüne kadar kulübüne sadakatini çokça kez kanıtladığı ve ayrılığın bu nedenle pek olası görünmediği belirtilirken, Galatasaray'ın yalnızca 'karşı konulamaz bir teklifle' gidişatı terse çevirebileceği aktarıldı.

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ATHLETIC TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Athletic Bilbao yönetiminin de takımın efsanelerinden biri haline gelen ve soyunma odasındaki liderlerden biri olarak görülen Inaki Williams'ın ayrılığına sıcak bakmadığı, ancak kariyerinin son döneminde para kazanma - farklı deneyimler edinme isteğini dile getirmesi halinde Williams'ın ayrılış sürecini kolaylaştıracağı belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 65 MİLYON EURO!

Athletic ile 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 20 milyon Euro olarak tahmin edilen Inaki Williams'ın sözleşmesinde 65 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

461 MAÇTA 110 GOL - 63 ASİT

Tam 11 sezondur A takımda oynayan Iñaki Williams, Athletic Bilbao formasıyla bugüne dek 461 maça çıkarken 110 gol - 63 asist üretti.