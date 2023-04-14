Galatasaray için hesap zamanı! İstanbul'da Kayserispor'u konuk edecek

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Süper Lig lideri Galatasaray bugün sahasında son haftaların formda ekibi Kayserispor’u konuk ediyor. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar bu sezon ligdeki 3 yenilgisinden birini yaşatan renktaşından seyircisi önünde rövanşı almak istiyor. Bu sezon iç sahada oynadığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un en büyük hedeflerinden biri de 32. haftada Beşiktaş ile oynanacak derbiye firesiz ve takipçileri ile puan farkını koruyarak çıkmak.

SOL BEK MEVKİSİNDE TERCİH KAZIMCAN

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı’nın bugün sahadaki yerini alması beklenirken takımın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo maça kulübede başlayacak. Sol bekte Kazımcan Karataş’a şans vereceği öğrenilen teknik direktör Okan Buruk hücum hattında ise Milot Rashica, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu’nu tercih edecek. Önlerinde ise İcardi yer alacak.

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KAYSERİSPOR 3'TE 3 İLE GELİYOR

Sarı kırmızılılarda Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira bugün kart görürlerse 30. haftadaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Ligde üst üste 3 maçını kazanan ve sezonu ilk 5 takım arasında bitirmek isteyen 7. sıradaki Kayserispor da serisini güçlü rakibi karşısında da devam etmekte kararlı.