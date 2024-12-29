Galatasaray için flaş transfer iddiası: Virgil van Dijk

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor.
Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi.
Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor.
33 yaşındaki savunmacı, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.