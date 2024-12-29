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Galatasaray için flaş transfer iddiası: Virgil van Dijk

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#Transfer#Galatasaray#Van Dijk
Galatasaray için flaş transfer iddiası: Virgil van Dijk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 17:27

Galatasaray'ın, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Virgil van Dijk ile ilgilendiği belirtildi.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor.

Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi.

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Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor.

33 yaşındaki savunmacı, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Galatasaray#Van Dijk

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