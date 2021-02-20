Galatasaray için derbi kadar değerli maç

Süper Lig bu akşam sezonun en önemli maçlarından birine sahne olacak. 26. haftaya 51 puan ve averaj farkıyla lider giren Galatasaray, 42 puanla 5. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ev sahibi ekibin tam kadro çıkacağı maçta Galatasaray’da, sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Saracchi ve karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu ile cezalı olan Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Sakatlığı süren ve maç kadrosuna dahil edilen Feghouli’nin de süre alması beklenmiyor. İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı 2-1 kazanan Alanyaspor, geçen hafta yine deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasını 3-2 galip bitirmeyi başarmıştı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonsporlular’ın da heyecanla izleyeceği maç öncesi iki takımın oyun yapısı ve istatistiklerine ilişkin önemli notlar şöyle:

Son 6 maçta yenilgi yüzü görmediler

Galatasaray, ligde son 65 haftada oynadığı Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından 18 puan çıkardı. Alanyaspor ise aynı periyotta sahasında Ankaragücü, Sivas ve Çaykur Rize’yi yenerken, deplasmanda BB Erzurum, Kayseri ve Hatay ile berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen iki takımı

Geride kalan 24 maçta kalesinde 19 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı. Alanyaspor ise 23 golle sarı kırmızılıların ardından en az gol yiyen ikinci ekip. Atılan goller tablosunda ise durum şöyle: Galatasaray 49, Alanyaspor 40.

Mohammed’in 4 maçtır boşu yok

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, forma giydiği 3 lig, 1 kupa maçında 1’er gol attı. Sarı kırmızılılarda sezon boyu en çok gol atan isim Belhanda oldu (6). Alanyaspor’un en golcüleri Davidson, Babacar (7’şer) ve Bareiro (5).

Akdeniz ekibi iç sahada ligin en iyisi

Alanyaspor, iç sahada ligin en başarılı takımı. Akdeniz ekibi, evinde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Galatasaray ise bugüne dek çıktığı 12 deplasman karşılaşmasında 8 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup ayrıldı.

Aslan açık oyunda, Alanya duran topta

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, attığı 40 golün 19’unu açık oyunda bulurken, duran toplarda tam 12 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray ise 49 golün 31’ini açık oyunda üretirken, duran toplarda sadece 4 kez fileleri sarsabildi.

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