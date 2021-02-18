Galatasaray için bir maçtan daha fazlası!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig lideri G.Saray, cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bu maçın sarı kırmızılılar için önemi büyük... Aslan hem rakibi ile hesabı kapatmak hem de şampiyonluk yolunda çok kritik gördüğü bu zorlu virajı sorunsuz atlatarak zirvedeki yerini koruma hedefinde… Akdeniz ekibi, son iki sezondur G.Saray’ı kupada saf dışı bırakırken, bu sezon da İstanbul’daki lig maçında mağlup etmişti. Sarı kırmızılı ekip, Çağdaş Atan yönetiminde bu sezon bir süre liderlik koltuğunda oturan rakibi karşısında galip gelerek hem zirvedeki yerini korumak hem de moral üstünlüğünü kazanmak amacında.

Antalya'da üç günlük mini kamp

Hem maçın çok büyük bir öneme sahip olması hem de İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını kamp için Antalya’ya götürdü. Bilindiği gibi yoğun maç fikstürü nedeniyle Terim bu sezon kamp sistemini kaldırmıştı. Ancak bu kez hem maçın şampiyonluk yolunda büyük önem taşıması hem de kar yağışının Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmaları aksatma riski nedeniyle Terim takımını üç günlük bir mini kampa aldı. Sarı kırmızılı ekip böylece Alanya’daki zorlu 90 dakikaya daha iyi motive olabilecek.

Zorlu fikstür geride kalıyor

Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, rakibini yenerse, yarışta önünün açılacağı inancında. Zira Alanya maçı sonrasında daha rahat bir fikstür oynayacak. Ligin 2. yarısına Gaziantep, Başakşehir, F.Bahçe gibi güçlü rakipler ve zorlu karşılaşmalarla başlayan G.Saray, Alanya engelini geçerse derin bir nefes alacak ve fikstür avantajına sahip olacak. Aslan ligde önümüzdeki beş haftada Erzurum, Ankaragücü (D), Sivas, Kayseri (D) ve Ç. Rize ile karşılaşacak. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim’in Alanya karşısında Onyekuru ve Taylan ikilisini yeniden ilk 11’de görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.

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