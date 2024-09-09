Galatasaray için Avrupa'dan flaş iddia: Hem Zalewski hem Ebimbe teklifi reddetti!

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2023/2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ KANAT

Kerem Aktürkoğlu’nu 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Benfica’ya satan Galatasaray, bu ayrılığın ardından kanat rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti.

'ZALEWSKI İSTEMİYOR' İDDİASI

Galatasaray’ın transfer etmek istediği öne sürülen Nicola Zalewski’den sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi. İtalyan La Gazetta dello Sport’un haberine göre Polonyalı oyuncu kariyerine Roma’da devam etmek istiyor.

'EBIMBE, GALATASARAY'I REDDETTİ'

Galatasaray’ın Eintracht Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe ile ilgilendiği de iddia edilmişti. Fakat Fransız Le Parisien’in haberine göre Ebimbe Galatasaray’ın teklifini reddetti.