Spor Haberleri

Galatasaray, Icardi'ye duygusal davranmayacak!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasaray, Icardiye duygusal davranmayacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 07:00

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğini 2. yarıdaki performansı belirleyecek.

Galatasaray'da Mauro İcardi bu sezon çok tartışılsa da attığı dokuz golle sarı kırmızılıların Süper Lig’deki en skorer oyuncusu olmayı başardı. Kasımpaşa ağlarını havalandırarak Gheorghe Hagi’yi geçen İcardi, Galatasaray’ın ligdeki en golcü yabancı oyuncu olmayı başardı.

Kasımpaşa maçı öncesi ve sonrasında taraftarların bağrına bastığı İcardi, 88. dakikada ağları havalandırdığında statta adeta zaferi getirmiş gibi büyük bir coşku yarattı.

YÖNETiM KARARLI

Taraftarın bu özel desteği yönetime ‘İcardi ile mukavele yenileyin’ mesajı olarak yorumlansa da sarı kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız golcüde duygusal davranmayacak. Mauro İcardi’nin sezonun ikinci yarısında sergileyeceği performans Galatasaray’daki geleceğinde belirleyici olacak.

