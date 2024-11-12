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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Fırat Aydınus, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın olaylarını değerlendirdi.

1- Beşiktaş, iyi başladığı sezonda ciddi bir düşüş yaşıyor. Siyah beyazlıların zirvenin 10 puan gerisine düşme sebepleri sizce neler?

Mehmet ARSLAN: MEVCUT ANLAYIŞ DEĞiŞiRSE iŞLER DÜZELiR

Kasım ayında havlu atan sadece takım değil tüm camia. Skorlar ve oyun da bunu destekliyor. Ama hatırlayın sezon başını; bu camia şampiyonluk şarkıları söylüyordu. Bu sürecin değişmesi mümkün ama bu anlayışla değil. Beşiktaşlılar kızmasın ama taraftara ihtiyacı olduğu dönemde takıma sırtlarını dönüyorlar. Oysa tam şu anda ihtiyacı var desteğe takımın. Evet şampiyonluk için favori olma şanslarını kaybettiler, ama daha 12. hafta ve şansları var.

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Güntekin ONAY: SAHA iÇiNDE BiR LiDER YOK

Sebepler açık; Beşiktaş’ın kadrosu dar. Yoğun maç takviminde sağlıklı bir rotasyon yapamıyor. İmmobile’nin alternatifi kesinlikle yok. Masuaku’nun yedeği yok. Takımın tüm yükü Gedson ve Rafa’nın üzerinde gibi. Tüm bunların üstüne Rashica, Al-Musrati ve İmmobile’nin sakatlıkları eklenince düşüş kaçınılmaz oldu. Ayrıca takımda saha içinde sorumluluk alıp liderlik yapacak bir oyuncu yok.

Uğur MELEKE: A PLANI YIPRANDI, B-C PLANI ÜRETEMEDi

Beşiktaş’ın sezon başında bir A planı ve ve ritmi vardı. O ritimde Rafa başroldeydi, o İmmobile’yi, Gedson’u, Rashica’yı da oynatan bir beyindi o dönemde. Ancak Rashica-Musrati gibi bir-iki sakatlık, İmmobile’de ufak sallantılar Beşiktaş’ın A planını yıprattı. Van Bronckhorst da o noktada sağlıklı bir B-C planı koyamadı ortaya. Joao Mario’ya zorla yer bulmak için Rafa’yı yerinden etmesi, mecbur kalana kadar Semih’i 9 numarada düşünmemesi hatalı idi.

Fırat AYDINUS: KADRO DERiNLiĞi YETERSiZ

En büyük sebep kadro derinliğinin yetersizliği. Birçok mevkide alternatifsiz olması, ya da var olan alternatiflerin yetersizliği... Rakiplerin kadrolarıyla karşılaştırıldığında bu tespitim daha net anlaşılabilir. İmmobile, Paulista ve Rashica’nın eksikliklerinde bu yetersizlik kendini iyice belli etti. Bu süreçte Beşiktaş’ın da Rafa’yı pamuklara sarıp sarmalaması gerekecek.

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2- G.Saray; Beşiktaş ve Tottenham’dan sonra Samsun’u da yendi. Nasıl buldunuz sarı kırmızılıları? İcardi’sizlik takımı nasıl etkiler?

Fırat AYDINUS: iCARDi’SiZLiĞiN SEZONA TESiRiNi OSiMHEN’LE ANLAYACAĞIZ

Galatasaray, iki kulvarda da istikrarlı grafiğini sürdürerek milli maç arasına moralli girdi. Defans, orta saha veya hücum fark etmez; takımdaki zincirin halkalarından herhangi biri zarar görse dahi alternatifi daha sağlam bir şekilde o zincire dahil oluyor. İcardi’nin sakatlığının sezona tesirini, Osimhen’in sezon boyu göstereceği performansı belirleyecek. Samsunspor maçı gösterdi ki, Osimhen bu ligin üstünde bir forvet. İcardi’nin yokluğunda Galatasaraylılar tarafından pamuklara sarılmalı.

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Mehmet ARSLAN: ŞAMPiYON OLACAK FUTBOLU OYNAYAN TEK TAKIM GALATASARAY

Galatasaray, şampiyon olacak futbolu oynayan tek takım. Samsunspor’a karşı iki stoperinin rövaşataya kalktığı kalktığı bir başka takım gösteremezsiniz. O derece coşkulu bir futbol oynuyorlar. Madalyonun bir yüzü bu. Diğer yüzü ise ne yazık ki hakem katkısı algısını yenemiyorlar. Halil Umut Meler gibi bir hakem bile ilk golde ve Samsun’a verilmeyen penaltıda yardımcı oluyor. Üstelik VAR devreye bile girmiyor. Sonra aynı Meler uydurma bir penaltıyla durumu eşitleme kaygısına düşüyor. İcardi’nin yokluğuna gelince. Osimhen varken, onun yokluğu hissedilmez. Osimhen bu ülkeye gelmiş en başarılı golcü oldu bile.

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Uğur MELEKE: EĞER BiR SAKATLIK-ŞANSSIZLIK YAŞAMAZSA BU SEZON 30 GOL ATABiLiR

Samsunspor bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. 12 hafta boyunca zaten hiçbir rakiplerine maçın kontrolünü bırakmadılar, lider Galatasaray’ı da özellikle ikinci devrede zorladılar. Galatasaray’ın lig ikincisi Samsunspor’u geçmesinde iki yıldızı başrol oynadı: Davinson (bir penaltıya da sebebiyet vermesine rağmen) yine önemli maçta devreye girdi. Bu ligin üzerinde bir stoper olduğunu yine gösterdi. Osimhen de bu ligin süperstarı. Eğer bir sakatlık-şanssızlık yaşamazsa 30 gol atabilir bu sene.

Güntekin ONAY: ZORLANMASI NORMALDi, MAÇA GOLLE BAŞLAMASI EN BÜYÜK ŞANSI OLDU

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G.Saray’ın, Tottenham karşısındaki 60 dakikalık inanılmaz temposundan 65 saat sonra Samsun karşısında zorlanması çok normal. Sarı kırmızılıların şansı maça golle başlamasıydı. Aksi takdirde maçı kazanması çok daha zor olabilirdi. Ayrıca Galatasaray’da oyunu tutmayı ve nasıl kazanılacağını bilen, işlerin yolunda gitmediği durumlarda dik duran çok fazla oyuncu var. Gerektiğinde oyunu soğutmayı ve skoru korumayı başarabiliyorlar. İyi oynamadığı bir maçta Samsun gibi bir takımı yenmek hiç kolay değil. İcardi’nin sakatlığı büyük kayıp. Ancak Osimhen gibi bir yıldız ve kulübede Batshuayi gibi önemli bir santrfor var.

3- Mourinho’nun Alkmaar yenilgisinin ardından Sivas maçında yaptığı rotasyonu ve gelen galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güntekin ONAY: SAMET VE MERT HAKAN YANDAŞ MOURiNHO’NUN ELiNi GÜÇLENDiRDi

AZ Alkmaar çok koşan, genç ve hızlı bir takım. Fenerbahçe Hollanda’da o tempoya çıkamadı. Yine de fırsatlar yakaladı. Sivas maçındaki rotasyon çok verimli oldu. Amrabat, Mert Hakan ve Tadic de çok iyi performans ortaya koydular. En-Nesyri çok çalışsa da hâlâ istenilen seviyede değil. Ancak Fenerbahçe’nin geniş bir kadrosu var ve bocalasa da ayakta kalmayı başarabiliyor. Sivas maçındaki kazanma arzusu Fenerbahçe açısından son derece olumluydu. AZ Alkmaar yenilgisinin ardından bu seviyeye çıkmak çok önemli. Samet ve Mert Hakan’ın ilk kez 11’de başladıkları maçtaki iyi oyunları da Mourinho’nun elini güçlendirdi.

Uğur MELEKE: FENERBAHÇE, SiVAS MAÇINDAKi iYi OYUNU SÜREKLi HALE GETiRMEK ZORUNDA

Fenerbahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynadı Sivasspor’a karşı. Hemen hemen herkes iyiydi; Saint-Maximin, Amrabat, Mert Hakan, Tadic’in hepsini anabiliriz bu noktada. Ancak Fenerbahçe’nin atak sürekliliğinde, kaybettiği topları çabuk geri kazanmasında iki stoper Dijku-Samet de başroldeydiler. Uzun zamandır oynamayan Mert Hakan ve Samet’in yıldızlaşması önemli. Ancak Fenerbahçe’nin bu performansları okazyonel değil de, sürekli hale getirmesi lazım. Esas sorun bu.

Fırat AYDINUS: SONUÇ ODAKLI BiR BAKIŞIMIZ OLDUĞU iÇiN ROTASYON OLUMLU KARŞILANDI

Türk futbolunda oyundan ziyade sonuç odaklı bakış açısı önceliğimiz olduğu için Jose Mourinho’nun Sivasspor maçında yaptığı rotasyon, takım 4-0 galip geldiği için olumlu karşılandı. Avrupa Ligi’ndeki beklenmedik AZ Alkmaar yenilgisi ve o müsabakada oynanan son derece kötü oyun sonrası Sivasspor maçı, sarı lacivertli futbolcular açısından bir reaksiyon verme karşılaşmasıydı. Belki beklenen üst seviye bir oyun olmadı ancak tüm taraftarları mutlu eden bir skorla milli takım arasına girdi Fenerbahçe.

Mehmet ARSLAN: DEVRE ARASINDA ÖNCELiKLE DEFANSIN SOLUNA BiR TRANSFER YAPILMALI

İlk topa müdahale, rakipten dönen topa sahip olma istatistikleri berbat Fenerbahçe’nin. Galatasaray’ın en büyük avantajı bu. Tempoyu artıran en büyük etken. Bunu yapamıyor Fenerbahçe. Mert Hakan Yandaş mücadelesi ile bu katkıyı sağladı. Bu tür tepkilere ihtiyacı var takımın. Ve bu özellikte oyuncusu yok. İkinci nokta Bright Osayi-Samuel’in varlığı. Sağ kanattaki o oyunu sol kanada (Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılışı ile) taşıyamıyorlar. Devre arası öncelik mutlaka sol kanada o özellikte bir oyuncu transfer edilmeli. Ve orta alanda ilk toplara müdahale mutlaka agresif bir yapıya dönüşmeli.

4- Galler ve Karadağ ile karşılaşacak milli takımımzda Montella, Deniz ve Doğucan’ı davet etti. Bu iki maçtaki şansımız sizce nedir?

Mehmet ARSLAN: MONTELLA ALEYHiNE YENi KAMPANYA BAŞLATILMAZSA YOLUMUZ AÇIK

Galler maçı zor sınav. Ama ben bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer bazı arkadaşlar, sevdikleri teknik direktörlerin milli takımın başına gelmesi için yeni bir kampanya başlatmazlarsa yani Vincenzo Montella’nın gönderilmesi için yeni bir kampanya başlatmazlarsa yolumuz açık! Karadağ maçı da kolay olmayacak. Ama şurası da bir gerçek; her iki maçın da favorisi kesinlikle milli takımımız. Genç ve geleceği olan bir kadroya sahibiz. Deniz Gül, Doğucan Haspolat ve arkasından gelecek yeni takviyelerle daha da güçlü olacağımızdan eminim.

Güntekin ONAY: B LiGi’NDE YER ALMAK GENÇ OYUNCULARIN GELiŞiMi iÇiN ÖNEMLi BiR FIRSAT

Uluslar Ligi’nde ‘ait olmadığımız’ bir gruptayız. Buradan lider çıkmamız son derece doğal. Santrfor pozisyonu hariç çok geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzu var. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi Serie A’yı sallayan çok formda iki yıldıza sahibiz. Milli takımın Galler ve Karadağ maçlarından 6 puan alması son derece normal olur. Genç oyuncularımızla bu grubu gelişerek ve kazanarak geçmeliyiz. Uluslar B Ligi’nde bizden zayıf rakiplerle oynuyor olmamız, gençlerimizin gelişmesi için bir fırsat. Montella zaman zaman Barış Alper’i santrforda kullanmak gibi yanlış tercihler yapsa da çalışkan ve zeki bir teknik adam. Milli takım formasını adaletli bir şekilde dağıttığını da görebiliyoruz.

Uğur MELEKE: GALLER’DEN DAHA KALiTELi BiR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMELiYiZ

Türk futbolunun santrfor havuzunun son derece kısıtlı olduğu bir dönemde Portekiz Ligi’nde Deniz Gül’ün çıkış zamanlaması şahane. Belki henüz Porto’da düzenli oynamıyor ama Türk Milli Takımı’nın 9 numara pozisyonu çok sıkıntılı olduğu için pekala ulusal formayı giyebilir. Deniz’in İsveç yerine bizi seçmesi çok olumlu. Ben Kayseri’deki Galler maçını çok önemsiyorum, zira Cardiff’te bizi çok zor durumlara düşürmüşlerdi. Montella bu maçta kendi takımının kalitesinin Galler’in üzerinde olduğunu gösteren bir oyun oynatmalı.

Fırat AYDINUS: BERABERE KALMAK BiLE AVANTAJ AMA GALLER’i YENECEĞiMiZE iNANIYORUM

Grup lideri olarak cumartesi günü Kayseri’de oynayacağımız Galler maçı büyük önem teşkil ediyor. Halen Galler ile aramızdaki puan farkı 2... Berabere kalmamız bile grubu lider bitirme yolunda bize büyük avantaj sağlayacak. Ancak ben, kendi taraftarımız önünde karşılaşacağımız Galler’i kesinlikle yeneceğimize ve Karadağ ile oynayacağımız son maç öncesinde grubu lider bitirmeyi garantileyeceğimize inanıyorum.

Murat Fevzi TANIRLI: 12. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Oh çok şükür!

· Bu haftayı da boş geçmedik.

· Alanyaspor’da yeni teknik direktör: Sami Uğurlu.

· En enteresan enstantane.

· Davinson’dan Zidane hareketi.

· Davinson-Abdülkerim rövaşata.

· Penaltı golleri haftası.

· 5 maç - 6 gol.

· Samsun 2, F.Bahçe, Göztepe, Bodrum, Kayseri (1’er).

· Koskoca 2 maç, koca bir hiç.

· Toplam 36 şut - 4 isabet, 1 gol.

· Adana Demir-Eyüp (0-1), Başakşehir-Beşiktaş (0-0).

· Maşallahı var: Kadir Sağlam.

· Skandal VAR müdahalesi.

· Doğru uygulama (Fenerbahçe-Sivasspor).

· Kartlar havada uçuştu.

· 9 maç - 49 sarı - 1 kırmızı.

· G.Saray-Samsun ve F.Bahçe-Sivas (7’şer sarı).