Galatasaray, Icardi'nin halefini İskoçya'da buldu! Bonservis bedeli belli oldu

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Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler artık yeni sezon kadro planlamasının hayata geçirilmesine çevrildi.

Mauro Icardi'ye biten sözleşmesinin ardından maaşında yaklaşık yüzde 50 indirim şartıyla yeni sözleşme öneren Galatasaray şu ana dek Arjantinli yıldızdan olumlu yanıt alamadı. Alternatif arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar için Portekiz'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SON ADAY CHERMITI!

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Correio da Manha gazetesinin haberine göre; Galatasaray, İskoç devi Rangers'ta forma giyen Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti ile ilgileniyor.

DİŞLİ RAKİPLER VAR

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22 yaşındaki golcü futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Hollanda'dan PSV'nin ilgilendiği belirtiliyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen 1,92'lik golcü için kulübü Rangers, 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

PERFORMANSI

Sporting alt yapısından yetişen Chermiti, 2023 yazında 12,5 milyon euro karşılığında Everton'a, 2025 yazında ise 8,5 milyon euro karşılığında Sporting'e transfer oldu.

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Rangers formasıyla tüm kulvarlarda toplam 41 maça çıkan Chermiti, 15 gol - 5 asistlik performans sergiledi.