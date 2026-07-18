Galatasaray'a, Icardi yerine geliyor! Hedef 21'lik golcÃ¼

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

Ligin son ÅŸampiyonu Galatasaray'da kadroyu gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pte hedef Ã¼st Ã¼ste 5. kez ligi zirvede bitirmek ve Åžampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gidebilmek.

Galatasaray, Icardi sonrasÄ± hÃ¼cum hattÄ±nÄ± genÃ§ ve dinamik bir isimle gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in harekete geÃ§ti. SarÄ±KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Tottenham formasÄ± giyen Mathys Telâ€™i satÄ±n alma opsiyonuyla kiralamanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Â

YÃ¶netimin en bÃ¼yÃ¼k kozlarÄ±ndan biri ise 21 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n +4 yabancÄ± kontenjanÄ±na uygun olmasÄ±. Okan Burukâ€™un raporu doÄŸrultusunda hem bugÃ¼nÃ¼ hem de geleceÄŸi kurtaracak bir santrfor arayan Galatasarayâ€™da listenin Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda Mathys Tel yer alÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

YÃ¶netim, bonservis yÃ¼kÃ¼nÃ¼ ertelemek adÄ±na Tottenhamâ€™a satÄ±n alma opsiyonlu kiralama formÃ¼lÃ¼nÃ¼ sunmaya hazÄ±rlanÄ±rken, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde George Gardiâ€™nin de aktif rol Ã¼stlenmesi bekleniyor. Bayernâ€™den ayrÄ±ldÄ±. FransÄ±z futbolunun en son yeteneklerinden biri olarak gÃ¶sterilen Mathys Tel, Rennes altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtikten sonra 2022 yazÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 milyon Euro bedelle Bayern MÃ¼nihâ€™e transfer olmuÅŸ ve Alman devinin gelecek planlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan biri olarak gÃ¶sterilmiÅŸti. Bayern formasÄ±yla zaman zaman etkili performanslar sergilese de dÃ¼zenli ilk 11 ÅŸansÄ± bulamayan genÃ§ yÄ±ldÄ±z, daha sonra Ä°ngiltereâ€™nin yolunu tutarak Tottenhamâ€™a transfer oldu.

Santrforun yanÄ± sÄ±ra sol kanatta da gÃ¶rev yapabilen Tel; hÄ±zÄ±, bire birdeki etkinliÄŸi ve bitiriciliÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor. Okan Burukâ€™un, hareketli yapÄ±sÄ±yla hÃ¼cum hattÄ±na farklÄ± bir boyut kazandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ FransÄ±z oyuncu iÃ§in Galatasaray YÃ¶netimi tÃ¼m ÅŸartlarÄ± zorlamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Haberin DevamÄ±