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Galatasaray, Icardi sonrası yeni golcüsünü buldu! Oyuncuyla her konuda anlaşıldı, kulübüne teklif iletildi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Matviy Ponomarenko
Galatasaray, Icardi sonrası yeni golcüsünü buldu Oyuncuyla her konuda anlaşıldı, kulübüne teklif iletildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 15:26

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray, Dinamo Kiev'in genç golcüsü Matviy Ponomarenko ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da 4 yıllık Mauro Icardi dönemi dün akşam resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcüyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Mauro Icardi dönemi sona erdiGalatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi!Haberi görüntüle

Bir süredir ayrılık ihtimaline karşılık santrfor adaylarıyla görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir adım attı.

PONOMARENKO İLE ANLAŞMA TAMAM! KIEV'E TEKLİF İLETİLDİ

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Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray, 20 yaşındaki Ukraynalı santrfor Matviy Ponomarenko ile her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Icardi sonrası yeni golcüsünü buldu Oyuncuyla her konuda anlaşıldı, kulübüne teklif iletildi

KIEV'E DE TEKLİF İLETİLDİ

Sarı-kırmızılıların genç golcünün kulübü Dinamo Kiev'e de şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve gelecek cevabı beklediği belirtildi.

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Galatasaray, Icardi sonrası yeni golcüsünü buldu Oyuncuyla her konuda anlaşıldı, kulübüne teklif iletildi

DINAMO KIEV 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Dinamo Kiev'in alt yapısından yetişen Ponomarenko için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, transferin kiralama yöntemiyle gerçekleştirilmek istenmesi halinde sözleşmeye 'şarta bağlı' değil 'zorunlu' satın alma opsiyonu ekletmek istediği kaydedildi.

Galatasaray, Icardi sonrası yeni golcüsünü buldu Oyuncuyla her konuda anlaşıldı, kulübüne teklif iletildi

PERFORMANSI: 37 MAÇTA 18 GOL - 1 ASİST

Matviy Ponomarenko, Dinamo Kiev A takımında bugüne dek 37 resmi maça çıkarken 18 gol atıp 1 de asist üretti.

Galatasaray, Icardi sonrası yeni golcüsünü buldu Oyuncuyla her konuda anlaşıldı, kulübüne teklif iletildi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Matviy Ponomarenko

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