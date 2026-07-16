Galatasaray, Icardi sonrası yeni golcüsünü buldu! Oyuncuyla her konuda anlaşıldı, kulübüne teklif iletildi

Haberin Devamı

Galatasaray'da 4 yıllık Mauro Icardi dönemi dün akşam resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcüyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Bir süredir ayrılık ihtimaline karşılık santrfor adaylarıyla görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir adım attı.

PONOMARENKO İLE ANLAŞMA TAMAM! KIEV'E TEKLİF İLETİLDİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray, 20 yaşındaki Ukraynalı santrfor Matviy Ponomarenko ile her konuda anlaşmaya vardı.

KIEV'E DE TEKLİF İLETİLDİ

Sarı-kırmızılıların genç golcünün kulübü Dinamo Kiev'e de şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve gelecek cevabı beklediği belirtildi.

Haberin Devamı

DINAMO KIEV 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Dinamo Kiev'in alt yapısından yetişen Ponomarenko için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, transferin kiralama yöntemiyle gerçekleştirilmek istenmesi halinde sözleşmeye 'şarta bağlı' değil 'zorunlu' satın alma opsiyonu ekletmek istediği kaydedildi.

PERFORMANSI: 37 MAÇTA 18 GOL - 1 ASİST

Matviy Ponomarenko, Dinamo Kiev A takımında bugüne dek 37 resmi maça çıkarken 18 gol atıp 1 de asist üretti.