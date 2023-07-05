Galatasaray Hull City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı şifreli mi? İşte maçın canlı yayın bilgisi

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Galatasaray Hull City maçı için geri sayım devam ediyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği sürerken bir yandan hazırlık karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak son şampiyon, FK Zalgiris Vilnius - FC Struga'nın galibi ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına hızlı başlayan Galatasaray ilk olarak 5 Temmuz'da Hull City ile hazırlık maçında mücadele edecek. Peki, Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.

GALATASARAY HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Hull City arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19:45’de oynanacak.

Karşılaşma Tv8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Galatasaray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlardan dönen ve izinleri biten Sacha Boey ile Victor Nelsson takıma katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı ekipte Nicolo Zaniolo izinli olduğu sebebiyle idmanda yer almazken milli takımlarda oldukları için izinli olan Sacha Boey ve Victor Nelsson takımla ilk çalışmada yer aldı.