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Galatasaray Hepsiburada 0-7 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı / Maç sonucu ve özeti

#Galatasaray#Fenerbahçe#Gs
Galatasaray Hepsiburada 0-7 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı / Maç sonucu ve özeti

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, tarihlerinde ilk kez dostluk maçında karşılaşırken mücadeleyi 7-0 kazanan sarı lacivertliler, tarihi derbiden galip ayrıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflarGalatasaray - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
Galatasaray - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar

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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

G.SARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Daniels, müsabakanın henüz 5. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

DERBİ TARİHİNİ İLK GOLÜ FATMA'DAN

Maça etkili başlayan sarı lacivertliler, 10. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Fatma skoru 1-0'a getirirken kadınlar futbolunda derbi tarihinin ilk golünü kaydetti.

Bu golden hemen 3 dakika sonra sahneye çıkan Berdan, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

İLK HAT TRİCK SHAMEEKA'DAN

Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Fenerbahçe, Shameeka Fishley'in 31, 34 ve 39. dakikalarında attığı gollerle skoru 5-0'a getirdi. Shameeka, kadın futbol derbi tarihinde hat trick yapan ilk oyuncu unvanının sahibi oldu.

Galatasaray Hepsiburada 0-7 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı / Maç sonucu ve özeti

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İlk yarının 40. dakikasında Kennya ile bir gol daha bulan sarı lacivertliler soyunma odasına 6-0 önde girdi.

İkinci yarıya yine hızlı giriş yapan sarı lacivertliler, bu kez Setenay'ın attığı golle 51. dakikada skoru 7-0 yaptı.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken kadın futbol takımları arasında oynanan ilk derbiyi 7-0'lık skorla Fenerbahçe kazandı.

İLK 11'LER

Galatasaray Hepsiburada: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Adam

Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenes, Shameeka, Berdan, Kennya

 

 

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Gs

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