Galatasaray hem yara sardı hem de dişini gösterdi!

6 ay sonra sahalara geri dönen Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla taraftarlara ve teknik heyete şampiyonluk yolunda güven verdi.

FEGHOULİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir ilk 11'de görev yapamayan Sofiane Feghouli, Denizlispor maçında 11'deki yerini aldı ve direkt fark oluşturmayı başardı. Hücum organizasyonlarının lideri olan Cezayirli futbolcu attığı golle de performansını süsledi. Tecrübeli futbolcu teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon da en büyük kozlarından biri. Feghouli'nin Belhanda ile uyumu yine dikkatler kaçmazken, Faslı 10 numara ise hem asisti hem de attığı golle alkış aldı. Bu sezon 8 gole ulaşan Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında en skorer sezonunu geçiriyor.

EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM

6 gollü galibiyetin ardından bu sezon 40 gole ulaşan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'tan sonra en golcü takım oldu ve bu alanda maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önüne geçti. Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, artı 23 averajla ligin en iyi averaja sahip takımı.

AKBABA MORAL BULDU

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana suskun olan Emre Akbaba da bu sezon golle tanıştı. Üzerindeki baskıyı kıran milli futbolcu moral buldu. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beklenti içinde olduğu Kerem Aktürkoğlu da son bölümde aldığı süreyi olumlu değerlendirdi ve gelecek adına iyi sinyaller verdi.

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