Galatasaray hem ortaya hem Muslera’ya alternatif alacak

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G.Saray’da yaşanan değişim devre arası transfer döneminde de devam edecek. Sarı kırmızılılarda ocakta öncelikli olarak orta saha ve kaleye takviye yapılacak.

Assunçao’yu uygun maliyetle kiralayan ancak bu futbolcudan şu ana kadar istediği verimi alamayan G.Saray, 6 numara transferini devre arasında bitirecek.

Gedson Fernandes ve Elneny dışında ara transferde bu açığı kapatmak adına Galatasaray, alternatif oyuncu sayısını da bu süre zarfında artıracak.

ESKi GÜNLERiNi ARATIYOR

Beşiktaş derbisinde de kaleyi yanlış zamanda terk edip hatalı goller yiyen Muslera’ya alternatif olacak yerli kaleci devre arası alınacak.

Uzun seyahatlar sonrası 2. kaleci problemi nedeniyle idmansız şekilde maçlara çıkan Uruguaylı eski günlerini mumla aratıyor.

Fatih Öztürk ve İsmail Çipe’nin formaya aday olamaması nedeniyle Muslera’yı dinlendirip forma rekabeti yaratacak bir isim kadroya katılacak.

1 NUMARALI ADAY iRFAN CAN

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G.Saray’ın kale için 1 numaralı gözdesi İrfan Can Eğribayat. Sezon başında da girişimde bulunulan genç kalecide işi çözmek için yönetim kararlı şekilde masaya oturacak.

Sarı kırmızılılar İrfan Can için Göztepe’yi para artı takas futbolcu teklifi ile ikna etmeye çalışacak.