AA
Son Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, Ukrayna deplasmanında! Rakip Khimik...
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Khimik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Yuzhny şehrindeki Olymp Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Son 32 turunun rövanş karşılaşması da 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.
Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle