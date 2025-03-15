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Galatasaray HDI Sigorta, set vermeden kazandı!

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#SMS Grup Efeler Ligi#Galatasaray HDI Sigorta#Altekma
Galatasaray HDI Sigorta, set vermeden kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 18:46

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

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Galatasaray HDI Sigorta, Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Altekma'yı sahasında 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, Altekma ise 12. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İbrahim Acar, Yasin Çalışkan

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Boğaçhan Zambak, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Gutierrez, Eray Kursav (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Dünya Kansemir, Buculjevic, Zilic, Kenan Sarp Derince)

Setler: 25-17, 25-18, 25-17

Süre: 77 dakika (23, 26, 28)

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#SMS Grup Efeler Ligi#Galatasaray HDI Sigorta#Altekma

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