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Voleybol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 19:15 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta evinde kazandı

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Galatasaray HDI Sigorta evinde kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 yendi.

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Ece Emrullah, Sude Hacımustafaoğlu)
İlbank: Eva Mori, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Sinead (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Tuğçe Öcal, Ceren Çınar)
Setler: 25-21, 25-18, 21-25, 25-19
Süre: 109 dakika (27, 25, 32, 25)

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