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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda 8'li finallerde!

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#Galatasaray#CEV#Voleybol
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupasında 8li finallerde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 21:40

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan ekibi Fino Kaposvar'ı 3-0 mağlup ederek 8'li finallere yükseldi.

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turunda Macaristan'ın Fino Kaposvar ekibini 3-0 mağlup etti.

Rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turunda Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry, Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı)

Fino Kaposvar: Hubicska, Novoselov, Baroti, Bögöly, Baldizsar, Magyar (Feliciano, Yang, Ivan, Djordjevic)

Setler: 25-19, 25-14, 25-17

Süre: 69 dakika (24, 23, 22)

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#Galatasaray#CEV#Voleybol

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