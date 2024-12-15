×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta 5 sette kazandı

Güncelleme Tarihi:

#SMS Grup Efeler Ligi#Galatasaray HDI Sigorta#Sporanasayfa
Galatasaray HDI Sigorta 5 sette kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 18:29

SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-2 yendi.

Haberin Devamı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-2 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı

Altekma: Buculjevic, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Ulaş Dokumacı, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa, Dünya Kandemir)

Galatasaray HDI Sigorta: Arslan Ekşi, Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Ulu Doğukan, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı)

Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 23-25, 10-15

Süre: 127 dakika (26, 28, 29, 29, 15)

Haberle ilgili daha fazlası:
#SMS Grup Efeler Ligi#Galatasaray HDI Sigorta#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!