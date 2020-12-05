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Voleybol
Haber Giriş: 05.12.2020 - 21:02 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Kuzeyboru: 1

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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Kuzeyboru: 1
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Kuzeyboru: 1
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal)
Kuzeyboru: Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Ceren Nur Domac, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Ikic, Arzum Tezcan, Sinem Yıldız)
Setler: 23-25, 25-17, 25-17, 28-26
Süre: 109 dakika (27, 25, 24, 33)

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