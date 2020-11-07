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Voleybol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 23:08 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 2

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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 2
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-2 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 2
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Aya, Aylin Nazire Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (İlkin Aydın, Gizem Güreşen, Çağla Akın)
Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Selin Navruz)
Setler: 26-28, 25-16, 24-26, 25-18, 15-11
Süre: 138 dakika (32, 26, 33, 28, 19)

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