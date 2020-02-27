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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 23:14,Son Güncelleme:/

Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Türk Hava Yolları

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Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Türk Hava Yolları
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 19. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, 14. galibiyetini aldı. Türk Hava Yolları ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay da takip etti. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Hollandalı skorer oyuncusu Anne Buijs, ikinci setin başında yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Çağla Akın, Güldeniz Önal (Gizem Karadayı, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Derya Çayırgan, Melike Çadır)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)

Setler: 19-25, 25-19, 20-25, 25-16, 15-12

Süre: 123 dakika (23, 28, 26, 26, 20)

Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Türk Hava Yolları

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